Parlement heeft wel geld om te reizen

Het Curaçaose parlement heeft nog een potje gevonden om reizen te kunnen maken. Dat schrijft de EXTRA vandaag. Enkele maanden geleden werd duidelijk dat het reisbudget voor 2022 was bereikt, waardoor werkreizen van parlementariërs in de rest van het jaar niet meer door leken te kunnen gaan. Deze week werd tijdens een vergadering van het parlement duidelijk dat er toch geld op de lopende rekening is gevonden, waardoor de komende weken nog kan worden gereisd naar St. Eustatius, Panama, Eurolat en een vergadering van Parlatino. Statenvoorzitter Chareti America-Francisca legt uit dat het geld op de lopende rekening kan worden gebruikt als het parlement daarvoor kiest.