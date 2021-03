Parlement neemt wet op dierenwelzijn aan

Het Curaçaose parlement heeft gisteren eindelijk de wet op dierenwelzijn aangenomen. Dat gebeurde de afgelopen weken steeds niet omdat de oppositie openbare vergaderingen van de volksvertegenwoordiging boycotte. Gisteren was er wel een meerderheid. De wet werd ingbracht door Giselle McWilliam van de MAN in samenwerking met de Dierenbescherming. Leden van die organisatie waren ook aanweizg in de Statenvergadering om vragen te beantwoorden. Tijdens de beantwoording van de vragen kwam onder meer naar voren dat er een dierenbegraafplaats komt in de buurt van het crematorium voor dieren in Brievengat.