Parlement reserveert 6 ton voor buitenlandse reizen

Het Curaçaose parlement heeft voor volgend jaar 600.000 gulden gereserveerd voor buitenlandse reizen. Dat meldt de EXTRA vandaag. Het budget voor reis en verblijf is volgens de krant ‘aanzienlijk hoger’ dan in voorgaande jaren. In de samenleving wordt vaak kritiek geuit op de reislust van volksvertegenwoordigers. Vorig jaar werden sommige geplande reizen ingetrokken nadat duidelijk werd dat het reisbudget was overschreden.

In totaal heeft het parlement een begroting van 21.5 miljoen. Daarvan gaat ruim 8 miljoen op aan salarissen van het parlement.