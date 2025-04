Parlement van Curaçao hervat werkzaamheden

Het parlement van Curaçao hervat morgen, 9 april, zijn werkzaamheden na de verkiezingen van 21 maart. Tijdens deze sessie wordt onder andere het kalender voor 2025 besproken, inclusief de “Eurolat”-vergadering. Ook wordt er gekeken naar de vertegenwoordiging van Curaçao in Panama voor toekomstige parlementaire bijeenkomsten, hoewel er twijfel is of het huidige parlement daar naartoe zal gaan.

Op 10 en 11 april komen drie commissies bijeen om belangrijke onderwerpen zoals economie, sociale ontwikkeling en misdaadbestrijding te behandelen. Daarnaast worden er veranderingen in de organisatie van de openbare dienst en de werking van ministeries besproken. Ook staan er aanpassingen in de wetgeving over rechtshandhaving en openbare orde op de agenda.