Parlement wil Aqualectra-gebouw in Rif renoveren als nieuwe locatie

Het parlement van Curaçao is gisteren akkoord gegaan met optie C uit het rapport dat de tijdelijke commissie huisvesting heeft voorgesteld. Dit houdt in dat het parlement het Aqualectra-gebouw in Rif, Otrobanda, wil renoveren als zijn nieuwe permanente locatie. Hiervoor wil het een bedrag van 22,5 miljoen gulden reserveren. Ook is het parlement tijdens de openbare vergadering van gisteren akkoord gegaan met de renovatie van het Stadhuisgebouw, wat inhoudt dat de huidige ingang wordt afgebroken en er een doorgang wordt gecreëerd tussen het Wilhelminaplein en de Waterfortbogen.

Daarnaast heeft het parlement ingestemd met de voorkeur voor een tijdelijke locatie om te vergaderen tijdens de renovatie van het Stadhuis, namelijk het gebouw van Forti. De planning is dat het gemeesnchappelijk Hof in januari 2026 begint met de renovatiewerkzaamheden. Juniel Carolina, voorzitter van de tijdelijke commissie, legde uit dat het parlement in het begin van de werkzaamheden nog gebruik kan maken van de vergaderzaal. Hij verwacht dat tijdens het parlementaire reces in juli, het parlement kan verhuizen naar het Forti-gebouw.