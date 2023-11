Parlementaire enquête naar bouw HNO van start

De parlementaire enquête naar de bouw het nieuwe ziekenhuis is nu echt van start gegaan. Een tijdelijke commissie bestaande uit zes Statenleden moet achterhalen hoe de besluitvorming destijds is verlopen. Daarvoor worden de komende maanden documenten bestudeerd en verschillende interviews afgenomen. De bevolking wordt ook betrokken bij het onderzoek via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Hoewel het ziekenhuis al vier jaar in gebruik is, vindt het parlement dat de onderste steen boven moet komen. Vooral omdat het nieuwe ziekenhuis ruim 600 miljoen heeft gekost. De onderzoekers richten zich op vijf specifieke thema’s, waaronder het besluit om het ziekenhuis op een andere locatie te bouwen. Maar ook wordt er gekeken naar de overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis.

Leden

De tijdelijke commissie HNO bestaat uit zes parlementariërs: het gaat om Michelangelo Martinez (KEM), Rennox Calmes (TpK), Gwendell Mercelina (PNP), Ana-Maria Pauletta (PAR), Giselle Mc William (MAN) en voorzitter Eduard Braam (MFK). Een team van specialisten ondersteunt de commissie. Drie wetenschappelijke onderzoekers spitten de documenten door en bepalen samen met de leden wie moet worden verhoord. Er is ook een klankbordgroep. Deze bestaat uit Arjan Vliegenthart (directeur van Nibud), Professor dr. Marcel Levi (voorzitter van NWO), professor mr. Lodewijks Rogier (staats- en bestuursrechtdeskundige) en gezondheidseconoom en epidemioloog professor Eline Altenburg – Van den Broek.

Bijeenkomst

Op 2 december zijn er twee bijeenkomsten voor burgers. Eentje ’s ochtends in de multifunctionele zaal in Barber. Voor de mensen van Bandariba is er ’s middags een bijeenkomst in buurtcentrum Montaña. In maart/april 2024 hoopt de tijdelijke commissie het eindrapport klaar te hebben.