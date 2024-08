Parlementariër Akeem Arrindell gearresteerd in onderzoek stemfraude

Lid van het parlement van Sint Maarten, Akeem Arrindell van de United People’s (UP), is donderdag gearresteerd als onderdeel van een lopend onderzoek naar stemfraude tijdens de parlementsverkiezingen van 11 januari 2024. Zijn partij heeft vrijdag laten weten Arrindell te steunen en benadrukt zijn onschuld. Op woensdag werd het kantoor van Arrindell in het parlement doorzocht onder leiding van een onderzoeksrechter. Daarbij werden drie mensen, waaronder medewerkers van Arrindell, gearresteerd. Het OM verdenkt hen van deelname aan een criminele organisatie ‘met als doel het kopen van stemmen ten gunste van een lid van een parlementariër’.

Het OM waarschuwt elke keer bij verkiezingen op het eiland voor het gevaar van stemfraude en stemverkoop. Volgens Justitie zijn dit ‘ernstige misdrijven die de integriteit van verkiezingen in gevaar brengen en corruptie in de hand werken’. Als op Sint Maarten een partij zetels haalt tijdens parlementsverkiezingen, worden die niet gegeven aan de mensen die het hoogst op de lijst staan, maar aan de personen met het meeste aantal persoonlijke stemmen. Volgens critici wekt dit systeem stemfraude in de hand, omdat het voor politici heel belangrijk is om persoonlijke stemmen te krijgen.