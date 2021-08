Partij voormalig minister van gezondheidszorg steunt CMC

Het CMC kan op begrip en steun rekenen van PIN, de partij van voormalig minister van Gezondheidszorg Suzy Camelia-Römer. In een open brief roept de partij de premier op om groepsvorming op straat strenger en zo spoedig mogelijk te reguleren. Een oproep die CMC-directeur Gilbert Martina ook al deed in lokale media en later tot felle kritiek van premier Gilmar Pisas leidde. Het tekort aan personeel in het ziekenhuis moet volgens PIN ook zo spoedig mogelijk worden versterkt met hulp van Nederland om een eventuele code zwart, zoals het CMC vreest, te voorkomen.