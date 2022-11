Pas in 2023 nieuwe MRI-scanner CMC

Patiënten kunnen voorlopig nog niet terecht bij het CMC voor een MRI-scan. De leverancier heeft het ziekenhuis laten weten dat de levering van de MRI-apparatuur vertraging oploopt. Reden is het wereldwijde tekort aan materiaal en de vertragingen in de logistieke sector. De levering staat nu gepland voor 3 januari volgend jaar. Oorspronkelijk zou de MRI-scanner deze week op het eiland arriveren. Patiënten die een MRI-scan nodig hebben kunnen terecht bij het Advent ziekenhuis. Pas in het eerste kwartaal van 2023 kan CMC beginnen met het inplannen van MRI-patiënten.