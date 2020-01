Er worden pas maatregelen getroffen in verband met het Coronavirus als de WHO een noodsituatie uitroept. Dat zegt Melissa Arias, interim directeur van de Dienst gezondheid. Er gaan geen directe vluchten vanuit Curaçao naar China dus er is nu geen reden om paniek of maatregelen. De ontwikkeling worden wel nauwlettend in de gaten gehouden.