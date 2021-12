Passagiers cruise schip mogen niet van boord

Gisteren mochten passagiers van cruiseschip Odyssey of the Seas niet van boord omdat passagiers besmet waren met het coronavirus. Het schip was aangemeerd aan de Tulapier. Dokter Gerstenbluth moest het slechte nieuws aan de kapitein van het schip vertellen. Dinsdag was er een vergelijkbare situatie met de Carnival Freedom. Enkele bemanningsleden waren positief getest, maar toen mochten de passagiers toch aan wal. Vandaag worden er drie cruiseschepen verwacht in de haven.

