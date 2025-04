Pastoor Carlos Donado vrijgelaten onder voorwaarden

Pastoor Carlos Donado is afgelopen vrijdag vrijgelaten, en dit is dinsdag officieel bevestigd door het Openbaar Ministerie. Zijn vrijlating is onder voorwaarden; zo mag hij geen contact hebben met bepaalde personen die betrokken zijn bij het onderzoek naar witwassen. Deze beslissing volgt op een verzoek van de pastoor’s advocaat tot schorsing van de voorlopige hechtenis, wat door het Hof van Justitie werd goedgekeurd.

Carlos was eerder in februari op de luchthaven Hato aangehouden bij zijn terugkomst uit Colombia. Hij werd eerder in maart al tijdelijk vrijgelaten, maar werd kort daarna opnieuw opgepakt.