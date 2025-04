PATH plaatst billboard om bewustwording te vergroten

Minister van Justitie, Shalten Hato, heeft gisteren officieel een billboard onthuld in aanwezigheid van het PATH-team en vertegenwoordigers van het Amerikaanse Consulaat-Generaal. PATH is een platform dat zich richt op het voorkomen, opsporen en bestrijden van misbruik en mensenhandel. Het informatieve billboard is geplaatst in de wijk Ararat en is een nieuwe stap in de strijd tegen misbruik en mensenhandel en is onderdeel van een bewustwordingscampagne om de bevolking van Curaçao te informeren en te beschermen.

PATH (Preventie van Misbruik en Mensenhandel) werkt samen met lokale en internationale partners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, UOJZ en sociale beschermingsorganisaties, om het systeem voor het identificeren van slachtoffers en het vervolgen van daders te verbeteren. Het billboard dient als ‘een krachtig visueel middel om meer bewustzijn te creëren rondom mensenhandel en misbruik’. Veel slachtoffers realiseren zich niet dat ze in een uitbuitingssituatie verkeren of weten niet waar en hoe ze hulp kunnen zoeken. Met het billboard krijgt de bevolking toegang tot informatie over misbruik en mensenhandel, evenals contactgegevens voor hulp en ondersteuning.