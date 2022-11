Patiëntendossiers GGZ niet beschikbaar door faillissement leverancier

Het faillissement van zorgsoftware-ontwikkelaar Asterisque uit Heerlen zorgt voor problemen bij GGZ Curaçao. De patiëntendossiers van de Capriles Kliniek en YudaboYu zijn daardoor tijdelijk niet beschikbaar. Dat meldt de geestelijke zorgverlener. Ook de agenda’s van de poliklinieken van GGZ zijn tijdelijk buiten gebruik. Dat betekent dat de psychologen en psychiaters geen inzicht hebben in hun afspraken. De instelling doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. De afspraken met de patiënten gaan wel door. Vanwege de chaos kunnen de wachttijden wel iets oplopen.

Het Nederlandse bedrijf Asterisque is ontwerper van een digitaal systeem voor zorgprofessionals, met daarin onder meer gereedschappen voor een elektronisch patiënten- en cliëntendossier, registraties, planning, declaraties en patiëntportalen. Het bedrijf leed in 2020 ruim een half miljoen euro verlies en kwam naar eigen zeggen in 2021 in ernstige liquiditeitsproblemen, omdat de grootste cliënten hun betalingen opschortten. Eind 2021 kampte de ICT-dienstverlener met een negatief eigen vermogen van ruim 1,3 miljoen euro en stond er een schuld op de balans van ruim 2,1 miljoen euro.