Pauletta: Kranshi discrimineert mensen uit Dominicaanse Republiek

Dominicanen worden op Curaçao ‘institutioneel gediscrimineerd’ door Kranshi. Dat zegt Statenlid Ana-Maria Pauletta van de PAR. Pauletta deed haar uitlatingen eerder deze week tijdens een vergadering in het parlement. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Pauletta reageert op een lezing van antropologe Sabrina Dinmohamed eerder deze week. Dankzij Kranshi raken mensen die op ons eiland wonen hun paspoort kwijt, met als enige reden dat ze zelf of hun ouders uit de Dominicaanse republiek komen.

Pauletta spreekt schande van de situatie. Zodra mensen hun paspoort kwijtraken, zijn ze hun nationaliteit en tevens hun reisdocument kwijt. Dat is volgens haar zeer ernstig. Ze noemt de discriminatie door Kranshi ‘een feit’, zo schrijft het Antilliaans Dagblad.