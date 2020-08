Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA is geen alternatief meer als nieuwe operator van de raffinaderij. Dat zegt RDK-directeur Marcelino de Lannoy tegen het Antilliaans Dagblad. Volgens De Lannoy functioneren de raffinaderijen in Venezuela zelf amper meer en kan er amper meer iets worden ingekocht door PDVSA vanwege de sancties opgelegd door de VS. Andere geïnteresseerden zijn nog niet benaderd, omdat dit volgens de Lannoy via de normale procedure moet gaan: partijen moeten zich melden bij RdK om zo te voorkomen dat politici betrokken raken bij het proces.

