Penhotel wordt The Pyrmont Autograph Collection Hotel by Marriott

Het Pen Resort in de Penstraat, ten oosten van Pietermaai, wordt ‘The Pyrmont Autograph Collection Hotel by Marriott’. Zo meldt minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, op Facebook. Het luxe resort gaat bijna 300 kamers en ruim 25 suites tellen en gaat zich vooral richten op Noord- en Zuid-Amerikaanse toeristen. De naam Pyrmont Autograph Collection Hotel by Marriott is gekozen omdat de oorspronkelijke naam van het Kas di Pueblo op het terrein ‘Pyrmont’ was, vernoemd naar regentes koningin Emma Waldeck von Pyrmont.