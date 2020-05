Sint Maarten moet vanaf 1 juli de pensioenleeftijd verhogen. Dat schrijft Knops vandaag. Dit is een van de voorwaarden voor de noodsteun die Nederland beschikbaar heeft gesteld. Op Curaçao en Aruba is de pensioenleeftijd al verhoogd naar 65, maar op Sint Maarten is dit nog steeds 62 jaar. Knops stelt dat het wetsvoorstel voor de verhoging al een tijd klaar ligt en dit nu moet worden ingevoerd.