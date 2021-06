Persconferentie Chong aanstaande

Het heeft even geduurd, maar Ramon Chong van de PNP doorbreekt eindelijk het stilzwijgen. Vanmiddag om vier uur geeft hij een persconferentie die plaatsvindt in de zaal van voetbalbond FFK. En dat na twee beloofde persconferenties die niet doorgingen. De uitnodiging is uitgestuurd vanuit de partij PNP. Chong kwam in opspraak nadat werknemers van zijn oude televisiestation CBA middels ingezonden brieven voor hem waarschuwden. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor wanbetalingen maar zelf buiten schot zijn gebleven . Als gedeputeerde werd hij in de jaren 90 bovendien al eens veroordeeld voor corruptie. Chong is PNP-voorzitter en voorgedragen als minister van economische ontwikkeling.