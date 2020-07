De Vigilante meldt dat er een persfotograaf is aangehouden in verband met de plunderingen van 24 juni. Het zou gaan om 30-jarige Curaçaose man. De recherche heeft hem gisteren aangehouden op verdenking van een plundering van een winkel in Otrobanda. De man heeft een proces verbaal gekregen en wordt vastgehouden in kader van het verdere onderzoek.