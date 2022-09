Persfotograaf Umpi Welvaart veroordeeld in hoger beroep El Capo

Umpi Welvaart is veroordeeld voor het smokkelen van 16 kilo cocaïne. Eerder werd hij hier nog voor vrijgesproken. Het OM is toen hiertegen in beroep gegaan. Volgens de rechter was Umpi op de hoogte van het drugstransport op 22 augustus 2019. Die dag is bij een controle door de Kustwacht in de go-fast El Capo niet alleen een lading vis gevonden, maar ook een grote hoeveelheid pakketten met cocaïne. Umpi is de eigenaar van het schip en ook de opdrachtgever van het transport. Bovendien zou hij getuigen onder druk hebben gezet om hun verklaringen aan te passen. De persfotograaf kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd. De kapitein kreeg een celstraf van 38 maanden. Een derde man is wel vrijgesproken van het smokkelen van drugs.