Personeel Sandals krijgt training in Jamaica

De eerste groep medewerkers van Sandals is naar Jamaica vertrokken om ingewerkt te worden. Gisteren vertrokken 30 mensen en volgende week gaan er nog eens 40. De nieuwe medewerkers worden in een bestaand resort op Jamaica klaargestoomd voor hun nieuwe functie hier op Curacao. Minister Larmonie van Sociale ontwikkelinge, Arbeid en Welzijn heeft de groep uitgezwaaid. Sandals Royal Resort Curaçao moet in april opengaan op Santa Barbara. In totaal zijn er 400 vacatures. De sollicitatierondes lopen nog.