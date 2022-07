Personeelskosten overheid licht gedaald

De overheid heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 103 miljoen gulden uitgegeven aan personeelskosten. Dat is iets minder dan in 2019. Dat schrijft het Cft aan de minister van Financiën. Wel gaat het hard met het aantal overuren dat de overheid uitbetaalt. Deze post loopt met 32 procent voor ten opzichte van de begrotingswijziging. Er zijn plannen binnen de Curaçaose overheid om het aantal overuren binnen justitie aan banden leggen. Om dit te bereiken moet er beleid komen. Het Cft roept de regering op deze plannen proactief uit te voeren.