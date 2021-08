Personeelstekort in horeca door aantrekken toerisme

Er is een tekort aan horecapersoneel ontstaan door het aantrekken van het toerisme. Dat meldt de Curaçao Restaurant Association (CRA). Vooral het vinden van opgeleide koks blijkt een probleem voor veel restaurants, vanwege een landelijk tekort aan mensen met vakkennis. zijn er te weinig op het eiland om te voorzien in de behoefte en veel restaurants zijn op zoek. Volgens de CRA moet het vergunningenbeleid ook versoepeld worden, want het kost veel tijd en moeite om een vergunning te krijgen voor personeel uit het buitenland. Er is ook een tekort aan managers en bedienend personeel, aldus het CRA.

Tagged as cra horeca koks personeel personeelstekort restaurants