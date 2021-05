Petitie gestart wateroverlast Mahaai

Buurtvereniging Mahaai is een petitie gestart om de wateroverlast in de wijk onder de aandacht te brengen. Het gaat om grondwater dat continu op de openbare weg wordt gepompt vanuit een woning aan Angloweg. Hierdoor groeien er algen op het wegdek en deze wordt daardoor erg glibberig. In januari waarschuwde de buurtvereniging al voor ongelukken en deze hebben ook plaatsgevonden, vorige week nog met een auto van GMN. De buurtbewoners zijn het zat dat het ministerie van VVRP dit probleem, dat al jarenlang speelt, niet oplost.

Buurtvereniging Mahaai wil dat de bewoners van Angloweg 2 per direct worden gesommeerd om te stoppen. De bewoners van het huis leggen de schuld bij de overheid. De petitie is hier te vinden.