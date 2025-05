Petitie om huis voor mensen met een verstandelijke beperking op te dragen aan Aminta Sprockel

Een groep burgers is gisteren gestart met een petitie, waarin handtekeningen worden verzameld om de naam van een nog te bouwen huis voor mensen met een verstandelijke beperking te veranderen van Kas Amerigo Thode naar Kas Aminta Sprockel. Minister Silvania kondigde onlangs aan dat de bouw van 40 wooneenheden de naam gaat dragen van de overleden politicus Thode. Anderen vinden dat het de naam moet dragen van Sprockel, omdat zij jarenlang heeft gestreden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samen met een groep ouderen richtte Sprockel Stichting Totolika op en zette zich intensief in om deze bijzondere kinderen erkenning, acceptatie, onderwijs en activiteiten binnen de gemeenschap te bieden. Minister Silvania legde vorige week uit dat hij het huis wil noemen naar Thode omdat die vóór zijn overlijden had gevraagd om een huis te realiseren voor deze bijzondere groep mensen. De woonheden komen in Noord-Zapateer op een terrein van 7.550 vierkante meter. De bouwtijd tot oplevering is 12 maanden.