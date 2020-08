Petitie tegen vervuiling gelanceerd

Stichting Curaçao Clean Up wil de vervuiling van het eiland hard aanpakken. De organisatie roept in een brief aan regering en parlement van Curaçao op tot het instellen van vergaande maatregelen tegen vervuiling. De stichting streeft naar minstens 8000 handtekeningen.

Reden van de petitie is volgens de stichting de enorme hoeveelheid vervuiling op straat, zowel zwerfvuil als gedumpt afval. Het afval is een bedreiging voor de natuur en de volksgezondheid, in tijden van corona een actueler onderwerp dan ooit. Daarnaast dreigt het vervuilingsprobleem zo groot te worden, dat opruimen haast onbegonnen werk wordt.

De petitie komt een maand voor de achtste editie van World Clean Up Day Curaçao op zaterdag 19 september, in haar eerste edities bekend als Curaçao Clean Up. Tijdens de eerste zeven edities ruimden 17.800 vrijwilligers ruim 2,5 miljoen kilo vuil op. Desondanks ziet de stichting dat de aandacht voor een schoon milieu het afgelopen jaar mede door de coronacrisis enorm verslapt is.

De petitie kan je hier ondertekenen.