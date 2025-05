Peuter in Venezuela herenigd met door VS uitgezette moeder

Een tweejarig meisje is in Venezuela herenigd met haar moeder nadat de vrouw eind april zonder haar kind de VS uit was gezet. De peuter kwam woensdag in Caracas aan en werd vervolgens naar haar moeder gebracht, die samen met president Nicolás Maduro op het meisje wachtte. Dat heeft de Venezolaanse staatszender bekendgemaakt. De emotionele reünie volgde op weken van publieke verontwaardiging. Venezuela beschuldigde de VS ervan het meisje te hebben ‘gekidnapt’ en zei dat ze illegaal werd vastgehouden.

Volgens ABC News kwamen de ouders van het kind meer dan een jaar geleden zonder visum of verblijfsvergunning Verenigde Staten binnen. Ze werden opgepakt, gescheiden van hun dochter en uitgezet omdat ze volgens de Amerikaanse regering banden hebben met de Venezolaanse bende Tren de Aragua, hoewel daar geen bewijs voor is geleverd. De vader van het meisje zit inmiddels in CECOT, de beruchte gevangenis in El Salvador. De Venezolaanse regering noemt de reünie een “overwinning” op het Amerikaanse migratiebeleid.