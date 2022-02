Peuter valt in zwembad

Een tweejarige peuter is gisteren in een zwembad gevallen. Het ongeluk gebeurde in de wijk Kwartier. De politie trof het kindje in een kritieke toestand aan. De peuter werd met de ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd. Door de reanimatiepoging van de politie en omwonenden heeft de peuter het ongeluk overleefd. Het jonge slachtoffer ligt op de kinderverpleegafdeling van het Curaçao Medical Center. Volgens de politie lijkt het erop dat de peuter door onoplettendheid in het zwembad is gevallen.

Meer over peuter zwembad