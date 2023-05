PG uit hartenkreet over financiële tekorten

De PG vraagt aandacht voor de scheefgroei in de justitiële keten. In het jaarverslag 2022 schrijft Ton Maan dat als criminelen in geweldloze strafzaken niet naar de gevangenis hoeven omdat daar geen capaciteit voor is, dit een verkeerd signaal afgeeft. Zo lijkt het erop dat crimineel gedrag niet zo’n probleem is, zolang je maar geen geweld toepast. Net als in 2021 was het ook vorig jaar pijnlijk duidelijk dat de financiële mogelijkheden in dit deel van het Koninkrijk beperkt zijn. De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en grensveiligheid. Daardoor is er een scheefgroei ontstaan ten opzichte van de lokale opsporingsdiensten, het OM, het Hof en vooral de gevangenissen.

Maan is in het voorwoord desondanks hoopvol. De ministers van Justitie van alle vier landen in het Koninkrijk hebben namelijk de executie van vonnissen tot een belangrijk onderdeel van hun gezamenlijk beleid gemaakt.