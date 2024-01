Pick-up slaat over de kop

Op de Nieuwe Haven vond afgelopen weekend een vervelend ongeluk plaats met een pick-up. De jonge chauffeur reed met hoge snelheid op de weg, die officieel Kaya Dominico F. ‘Don’ Martina heet, en maakte daarbij een verkeerde beweging.

Zonder andere weggebruikers in de buurt sloeg de pick-up over de kop. In de bak achterin zaten twee personen.

Door het ongeluk raakten die, net als de chauffeur, gewond. Er moesten meerdere ambulances aan te pas komen om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen. Op de weg vinden met enige regelmaat ongelukken plaats, vaak omdat mensen veel te hard rijden.