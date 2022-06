Minister van Gezondheid, Pietersz-Janga, is op dienstreis. De minister is tot en met 3 juli in Portugal. Daar woont ze de VN-Oceaanconferentie bij. Het motto van deze conferentie is ‘red de oceaan te en bescherm de toekomst’. Daarna reist ze door naar Nederland. Van 3 juli tot en met 10 juli zal ze verschillende werkbezoeken in Nederland afleggen.