Er is nog hoop voor het aangetaste mangrovewoud op Bonaire. De ngo Mangrove Maniacs probeert door middel van innovatieve technologieën nieuw leven in de mangrovebomen te blazen. Voor het pilotproject heeft de groep een manier bedacht waarbij de wortelfunctie van de mangrovebomen wordt nagebootst. Het is de bedoeling dat de pas gezaaide mangroven het later overnemen.

