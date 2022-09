Pim van der Burg directeur Private Wealth Management CIBC FirstCaribbean

Pim van der Burg is sinds deze week de nieuwe directeur Private Wealth Management bij CIBC FirstCaribbean. De op Curaçao woonachtige Van der Burg volgt Dan Wright op. Wright gaat volgend jaar februari met pensioen. De komende periode draagt hij zijn taken over aan de Curaçaoënaar. Van der Burg was tot voor kort Managing Director, Corporate and Investment Banking. Daarvoor nog was hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van CIBC FirstCaribbean op Curaçao.