PIN: Alleen risicogroep toegang tot supermarkt in ochtend

Politieke partij PIN is erg bezorgd om de huidige covid-19 situatie op Curaçao. Zowel thuis- als werksituaties staan onder hoge druk. Daarom wil de PIN andere maatregelen invoeren. Zo wil de partij dat alleen zestigplussers of mensen uit de risicogroep boodschappen kunnen doen tot 12.00. Ook wil de PIN dat de regels worden opgefrist bij alle zaken, zodat alles weer in orde is met betrekking tot samenscholing en hygiënemaatregelen. Verder wil de PIN dat psychologische behandelingen vergoed worden in het pakket van de SVB.

