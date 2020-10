PIN wil verlaagde watertarieven voor landbouw

De politieke partij PIN wil meer investeren in agricultuur op Curaçao. Dat laat partijleider Suzy Camelia-Römer weten in een persbericht. Gedurende haar periode als minister zegt Camelia-Römer dat ze de agricultuur al naar een hoger niveau heeft gebracht met bijvoorbeeld buurthuizen en scholen waar cursussen werden gegeven over voedselproductie. Curaçao heeft 2000 hectare bestemd voor agricultuur, maar door vertraging van de behandeling van petities zijn deze stukken grond nog steeds niet beschikbaar. De PIN hoopt dat dit niet hoeft te wachten tot er een nieuwe regering is in 2021. Ook wil ze zo snel mogelijk verlaagde tarieven voor water dat gebruikt wordt voor agricultuur, om zo lokale groentes tegen lagere prijzen te kunnen verkopen.