Pisas bij viering Surinaamse onafhankelijkheid

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft een bezoek gebracht aan president Santokhi van Suriname. Het bezoek in verband met de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid. Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijk land. Op die datum stapte het land uit het Koninkrijk. Dat werd vandaag herdacht met een ceremonie en een parade. Ook Cultuurminister Sithree van Heydoorn is meegereisd. Volgens Pisas was het een vruchtbaar bezoek, waarbij er verschillende akkoorden zijn getekend.