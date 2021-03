Pisas blijft nog zeker drie dagen in hospitaal

Leider van de MFK, Gilmar ‘Pik’ Pisas, moet nog zeker drie dagen in het ziekenhuis blijven. Dat heeft partijvoorzitter Sithree van Heydoorn vanmiddag gezegd. Beoogd minister-president Pisas werd woensdagochtend opgenomen in het CMC nadat hij ’s ochtends was gevallen in zijn eigen huis. Volgens Van Heydoorn zou Pisas eigenlijk vanmiddag naar huis mogen. Maar er is besloten dat hij nog wordt behandeld aan zijn oogkassen. Hij is daar gewond aan geraakt door de val. Als Pisas naar huis mag, moet hij nog enige tijd rust houden. Zo liet de voorzitter weten.