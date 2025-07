Pisas: Curaçaose regering begint met project voor nation-building

Jeremy Kesseler

Na het opstarten van de dag met Nadine neemt Jeremy je verder mee de ochtend door. Met de lekkerste muziekmix, op het ritme van het eiland. “Jou helpen je dag smooth te beginnen, dat is mijn missie, iedere dag weer. Dat doe ik met de nodige energie, positiviteit, liefde voor muziek, en mijn ode aan de werkvloer”, aldus de DJ. Als jij je kunt vinden in het motto ‘Relax. Het leven is goed’, luister dan zéker elke maandag tot en met vrijdag naar Jeremy. Tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan ga je gewoon rápido je ochtend door. Dushi, yiu!