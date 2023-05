Pisas en Silvania in Dubai

Premier Pisas en minister Silvania zijn deze week uitlandig. Tot en met vandaag wonen ze de AICE-conferentie in Dubai bij. Deze conferentie wordt jaarlijks gehouden door de wereldorganisatie voor vrije zones. De negende editie ging maandag van start. Meer dan duizend bezoekers uit zo’n 120 landen komen op het evenement af. Thema is bouwen aan een ecosysteem van vertrouwen. Maandag ontmoette Pisas sjeik Saif bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. Hij is de vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emeraten (VAE). Het duo sprak onder andere over veiligheid en politie, en manieren om de samenwerking tussen de VAE en Curaçao te versterken. Pisas en Silvania zijn zaterdag weer terug op Curaçao.