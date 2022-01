Pisas geen goed woord over voor drukte bij Fuikbaai

Minister Pisas van Justitie heeft geen goed woord over voor de afgeladen charterboten afgelopen zondag bij Fuikbaai. Volgens Pisas waren het lokale organisatoren die bewust bezig waren. Ze zouden onder andere in de gaten hebben gehouden wanneer de kustwacht onderweg was. Er loopt een onderzoek door het OM en de belastingdienst. Tijdens de persconferentie vanmorgen herhaalde de kustwacht de regels die op zee gelden. Zo mogen er maar 2 boten naast elkaar liggen met een maximale capaciteit van 50%. Harde muziek en dansen zijn niet toegestaan. En mag niet bij elkaar hangen in zee op luchtbedden en floaties.

Meer over charterboten fuikbaai pisas