Pisas in Dubai om investeerders aan te trekken

De aanwezigheid van premier Gilmar Pisas in Dubai is relevant. Volgens de regering is het bij de Arabische Emiraten zo dat hoe groter de delegatie, hoe hoger in rang het bezoek staat. Naast Pisas is ook de minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, aanwezig met zijn team. De Curaçaose delegatie neemt deel aan de Expo 2020 om investeringsmogelijkheden vanuit de Arabische Emiraten te onderzoeken. Expo 2020 Dubai is de grootste expo in de wereld waar landen zich kunnen tonen met de beste aanbiedingen. Het thema is energie, water, voedsel, milieu en natuur. De Curaçaose delegatie arriveerde zaterdag in Dubai en blijft tot 31 maart. Eerder ontstond er ophef over de reiskosten. Deze bedroegen voor de driekoppige delegatie van de premier ruim 70.000 gulden.