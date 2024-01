Pisas: ‘In toekomst voorzichtiger omgaan met ingrijpen’

Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft gisteren in het parlement uitgebreid gesproken over de zogenaamde Green House-zaak. Vorige week werd tijdens een controle van het multidisciplinaire team besloten de keuken te sluiten. Pisas legde uit dat er daarop is ingegrepen vanuit de regering, waarna de keuken weer open ging. Volgens de minister-president moet met zulke zaken in toekomst voorzichtiger worden omgegaan.

Volgens Pisas werd tijdens de controle bij Green House “een zekere tekortkoming” geconstateerd, “voornamelijk op het gebied van hygiëne waren er zaken die moesten worden aangepakt en vliegen waren aanwezig in de ruimte.” Het team concludeerde dat er iets moest worden gedaan en dat de operatie moest worden stopgezet, aldus Pisas in het parlement.