Pisas: Meer tijd nodig voor advies over Campo

De commissie die de regering moet adviseren over wat te doen met het voormalige Campo Alegre heeft meer tijd nodig voordat ze tot een definitief advies komt. Dat legde premier Gilmar ‘Pik’ Pisas gisteren uit. Volgens hem wordt er gewerkt aan een haalbaarheidsstudie, met aandacht voor de gevolgen voor samenleving, gezondheid en veiligheid als het openluchtbordeel weer wordt geopend. Het kamp is door de regering gekocht voor ruim 8 miljoen, er is 2 miljoen beschikbaar voor investeringen.

Sinds 16 november 2023 is de regering verantwoordelijk voor het toezicht op het terrein. Partij KEM heeft een voorstel gelanceerd om Campo Alegre om te vormen tot een zogenaamd “open kamp” voor gedetineerden in het re-integratieproces voordat ze vrijkomen. Pisas wil daar niet inhoudelijk op in gaan. Hij heeft aangegeven dat er een studie wordt uitgevoerd waarbij rekening moet worden gehouden met veel factoren.