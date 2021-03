Pisas na val naar het ziekenhuis

De leider van de MFK, en beoogd minister-president, Gilmar ‘Pik’ Pisas is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis. Pisas was is vanochtend in zijn huis uitgegleden en heeft daarbij zijn hoofd verwond. Hij zou daarbij veel bloed hebben verloren en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij opgevangen door de EHBO, waar ze een CT-scan hebben gedaan van zijn hoofd. Daarop is besloten hem 24 uur ter observatie te houden. Partijvoorzitter Sithree van Heydoorn laat weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en dat Pisas uitstekend is behandeld in CMC. De schade lijkt volgens hem mee te vallen.