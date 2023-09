Pisas niet mee naar VN-conferentie

De premiers van Aruba en Sint Maarten gaan volgende week naar New York voor een VN-conferentie. Ze maken deel uit van de Koninkrijksdelegatie onder leiding van Rutte. Premier Pisas blijft thuis. Het is niet bekend waarom hij de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties overslaat. Vorig jaar voegde hij zich wel bij de delegatie. Evelyn Wever-Croes en Silveria Jacobs nemen deel aan diverse side-events die gedurende de week worden georganiseerd. Deze zijn onder meer gericht op onderwijs, klimaat, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States. Ook hebben zij ontmoetingen met regionale collega’s en met VN-instanties. Staatssecretaris Van Huffelen, die naast Koninkrijksrelaties ook digitalisering in haar pakket heeft, geeft toespraken over kunstmatige intelligentie. Ook spreekt ze met ambtgenoten over digitaliseringsonderwerpen.