Pisas: Stijging van Covid- en griepbesmettingen is onder controle

Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas is de situatie met de toegenomen besmettingen van Covid-19 en griep op het eiland ‘onder controle’. Pisas is momenteel waarnemend minister van Gezondheid.

Hij roept de bevolking op om alert te blijven. Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen om verdere toename te voorkomen, aldus Pisas. Daarbij gaat het om het regelmatig wassen van de handen, het dragen van een mondmasker en het handhaven van sociale afstand.

Volgens de minister-president is er al enkele weken een toename van het aantal mensen met griepverschijnselen en ook Covid-19. Ook zijn verschillende mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsproblemen, maar er is volgens hem geen reden tot paniek.