Pisas uitlandig om medische redenen

Minister-president Pisas is om medische redenen twee weken in het buitenland. Hij is van 5 tot en met 18 juli niet op het eiland. Dat heeft de secretaris van de ministerraad aan de Staten gemeld. Meer dan dat het om een ‘privéreis’ en ‘medische redenen’ gaat, wordt in de brief niet vermeld. Ook zijn partijgenoot Javier Silvania (minister van Financiën) zit op dit moment vanwege zijn gezondheid in het buitenland. Vergaderingen en andere afspraken worden online gehouden of opnieuw ingepland.