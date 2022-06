Pisas wil uniformiteit eilanden bij calamiteiten

Premier Pisas wil gezamenlijk met Aruba en Bonaire optrekken bij rampen. Dat zei hij vanmorgen tijdens de ‘Relato di Dia’. Volgens de minister-president is het goed om de communicatie naar de bevolking toe op elkaar af te stemmen. Op deze manier voorkom je onnodige commotie onder de bevolking. In dat opzicht is de weerssituatie van gisteren een goede oefening geweest. De premier wil hier lessen uit leren, zodat het eiland bij calamiteiten beter voorbereid is.