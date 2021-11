Na een uitgebreid onderzoek naar de staat van alle scholen op Curaçao zal in december een plan klaarliggen voor het opknappen van de schoolgebouwen. Dat maakte minister Sithree van Heydoorn bekend. De eerste nood-renovaties zijn eerder dit jaar al verricht maar in totaal is er 30 miljoen gulden beschikbaar voor de uitvoer van het plan. Een deel van dat bedrag zal worden geïnvesteerd in de digitalisering van scholen.